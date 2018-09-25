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أحمد موسى: حرس الرئيس الأمريكي احتقر الوفد القطري بالأمم المتحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:50 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم الخطيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي لم يظهر أي اهتمام بتميم بن حمد أمير قطر، معلقًا «ترامب لم يسلم عليه على الأقل.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تميم يدفع مليارات لأمريكا كي يتمكن من مقابلة ترامب في المحافل الدولية»، معلقًا «حرس الرئيس الأمريكي احتقر الوفد القطري وكان ناقض يضربه بالقفا».

وأضاف موسى «من تميم؟ قطر غير معروفة على الخريطة، لا أحد يراكم» مؤكدا أن المجتمع الدولي يرى مصر وشعبها فقط.

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