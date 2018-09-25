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رياضة

إنتر ميلان يتفادى انتفاضة فيورنتينا بالدوري ويتغلب عليه بهدفين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على مستضيفه فيورنتينا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 45، ودانيلو دي أمبروزيو بالدقيقة 77، أهداف إنتر، بينما سجل فيديريكو كييزا، هدف فيورنتينا الوحيد بالدقيقة 53، ليفوز بأول مباراة وسط ملعبه هذا الموسم.

وارتفع رصيد النيراتزوري إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيولا عند 10 نقاط أيضًا.

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