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بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:21 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر الأقوى من خطابات الرئيس السابقة بالأمم المتحدة، وحيث حملت رسائل قوية تؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف "بكري" في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على القناة "الأولى"، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني المصري، موضحا أن الكلمة امتازت بالصراحة والوضوح في حديثه عن النظام الدولي، والخلل الذي يعاني منه هذا النظام.

وأشار إلى ان الرئيس أكد ضرورة إقامة دولة وطنية فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة كسبيل وحيد لإنهاء الأزمات التي يعاني منها عالمنا.

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