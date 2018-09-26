البحرين تتهم الحرس الثوري الإيراني بتمويل 15 مخرباً

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية القبض على 15 من العناصر التخريبية، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية، أثناء إحياء فعاليات موسم عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب.





وأوضح وفق ما نقلته وكالة الانباء البحرينية الرسمية أن أعمال البحث والتحري، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي.





وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية ، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير 2018 ، منوها إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.



