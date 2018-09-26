مدرب هويسكا يكشف عما أغضبه أمام أتلتيكو مدريد

أقر الأرجنتيني ليو فرانكو، المدير الفني لهويسكا، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية دون رد، على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من الليجا، بأن "المنافس كان أفضل".



وأضاف المدرب الأرجنتيني، أثناء المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء "المنافس كان أفضل واستحق الفوز".



وأكد فرانكو أن أكثر ما أغضبه من لاعبيه، في الشوط الأول، هو الهدف الأول "المبكر للغاية" لأتلتيكو، والذي سجله الفرنسي أنطوان جريزمان، في الدقيقة 16.



وأوضح "تحدثت مع اللاعبين حول أن هذه الفرق، عندما تخوض مواجهات في منتصف الأسبوع، تريد أن تقتل اللقاء سريعا، وهذا ما حدث اليوم"، مذكرا بأن الفريق المدريدي، يضم بين صفوفه أبطال عالم، وغالبية عناصره "شاركوا في مونديال روسيا".



وحول كيفية الخروج بالفريق، من دوامة الخسائر المتتالية (4 هزائم)، قال صاحب الـ41 عاما إن "الحل يكمن في مواصلة العمل"، مؤكدا أن أتلتيكو "استحق" الأهداف الثلاثة، التي جاءت في الشوط الأول.



وبسؤاله حول تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، التي أكدت صحة الهدف الثالث للأتلتي، أكد الحارس السابق لـ"الروخيبلانكوس"، أنه يدعم استخدام هذه التقنية.



وأتم "تقنية حكم الفيديو تساعد أكثر على تقليل الأخطاء، وأعتقد أنها أكثر عدلا ودقة.. في النهاية، أعتقد أن ما يقربنا أكثر من الحقيقة، سيكون أكثر إيجابية".



يذكر أن بهذه الخسارة، فشل الفريق الصاعد للمرة الأولى في تاريخه لليجا، في تحقيق أي فوز، للمباراة الخامسة على التوالي (تعادل و4 هزائم)، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، في المركز الثامن عشر، بشكل مؤقت.