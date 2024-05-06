أسباب سعادة البيوت.. 7 أمور هتخلي حياتك جنة بدون مشاكل

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في أحدث تقاريره عن أسباب سعادة البيوت في المجتمعات، في إطار جهوده للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها.

وقال مركز الأزهر، في تقرير له عن أسباب سعادة البيوت، إن أول هذه الأسباب، هو حفظ الأسرار بين الزوجين وكذلك باقي أطراف الأسرة والحرص على عدم خروج أسرار البيت خارجه.

وذكر مركز الأزهر، أن ثاني أسباب سعادة البيوت، هو المشاركة والتعاون بين أطراف الأسرة وخاصة الزوجية، وتحمل المسئولية من كل طرف حتى لا يقع عبء الحياة على طرف دون الآخر.

وأشار إلى أن ثالث أسباب سعادة البيوت، هو التفاهم وحسن التواصل والحوار، وإقامة حوار بناء بين الطرفين، واحترام وجهة نظر كل طرف من الطرفين، وعدم التقلل من شأنه إذا كان على قدر قليل من المعرفة، والاستفادة من خبراته إذا كان ناضحا وله خبرات في الحياة.

وأوضح المركز أن رابع أسباب سعادة البيوت، هو الاحترام والتقدير بين الطرفين في الحياة الزوجية، وكذلك باقي أطراف الأسرة بين الآباء والأمهات والأبناء، فانعدام الاحترام والتقدير يحدث نوع من اهتزاز الثقة بالنفس.

وأضاف مركز الأزهر، أن خامس أسباب سعادة البيوت واستقرارها، هو التلطف في المعاملة، حيث أن اللطف في المعاملة من شأنه أن يزيد المودة والمحبة بين الطرفين سواء بين الزوجين أو بين الآباء والأمهات وبين الأبناء.

وأشار إلى من أسباب سعادة البيوت، أيضا، الرفق واللين، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟، تحرم على كل قريب هين لين سهل).

وعن أخر أسباب سعادة البيوت، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يكمن في الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، وبالكلمة قد تهدم أسرة، وبالكلمة تبنى أخرى، فالكلمة الطيبة لها مكانة كبيرة في الإسلام ومن شأنها أن تثبت استقرار وتماسك الأسرة المصرية.