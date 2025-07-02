أخبار الوادي الجديد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية واستقرار في أسعار الخضروات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية

أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمراكز عن طريق رصفها ببلاط الإنترلوك، لتطوير المظهر الحضاري للأحياء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه جار العمل برصف بعض أحياء مركزي الخارجة والداخلة بمستهدف 80 ألف متر مسطح إنترلوك، حيث يجري العمل بأحياء السبط البحري بالخارجة وعين بطور وشندوم ودروسه بالداخلة؛ لتعزيز النمو الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تركيب مساحات كبيرة من بلاط الانترلوك في الوادي الجديد، ففي مدينة الخارجة تم تركيبه في الطرق والشوارع والحارات الضيقة بمناطق المحابس حي المروة وغيرها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطة الدولة وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتعد أعمال الرصف ببلاط الإنترلوك من الوسائل الحديثة التي تعتمدها المحافظة لتطوير الشوارع الفرعية، لما لها من مزايا عديدة، أبرزها سهولة الصيانة، والمظهر الجمالي، وتحمّل درجات الحرارة العالية، وهو ما يتناسب مع طبيعة المحافظة الصحراوية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتوفير بيئة حضارية وآمنة تُشجع على الاستثمار وتُحسن من مستوى الخدمات اليومية التي يتعامل معها المواطن، لا سيما في المناطق السكنية والأحياء ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية.

وتنفذ هذه الأعمال وفقًا لمواصفات فنية دقيقة وبمعدلات إنجاز مرتفعة، بمتابعة مباشرة من مسؤولي الوحدات المحلية، وبإشراف من إدارة الطرق والنقل بالمحافظة.



استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة وبدء إجازة الصيف.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

وإليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم الثلاثاء.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم



جاءت أسعار الخضراوات اليوم الأحد، متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 و12 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 10 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار التجار، إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة عدد الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق وخاصة الطازجة والأورجانيك.

وفيما يتعلق بـأسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 40 و45 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 22 إلى 27 جنيهًا، والموز بين 28 و33 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30 و35 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

لليوم الثاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم "الثلاثاء" انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين على الشراء، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

واليكم أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد بعد الانخفاض الملحوظ في اسعار، التي جاءت كالتالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 77 و82 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 85 و90 جنيهًا للكيلو وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار البيض

أما أسعار البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا والأحمر 140 جنيهًا بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

دور مزارع الدواجن في التنمية المحلية

وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.