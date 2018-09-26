حكاية حوش قدم..قبلة فناني الزمن الجميل صلاح قابيل وسعيد صالح وعادل إمام

ممر ضيق يجذبك للدخول فيه بداية من المرور بحى الغورية العتيق أحد أحياء القاهرة القديمة والشهيرة تلك هو حوش قدم حكاية حارة مصرية عتيقة مفعمة بعبق التاريخ المملوكى، شاهد عليها تاريخ 150 عاما تحتضن أروقتها وأزقتها الضيقة آثارا مملوكية محتفظة بتفاصيلها ورونقها.
على الرغم أن حوش قدم مساحته صغيرة فإنه يضم فى
طياته صفات الشعب المصري الأصيل من قوة التلاحم والوحدة بين سكانه وكأنهم بيت واحد تلك الصفات الجميلة التى افتقدها
مجتمعنا الآن.
أثرية وتجارية
ولعل ما ميز هذه الحارة الصغيرة التى لا يتجاوز طولها بضع مترات انها امتزجت بالطابع الأثري والتجاري أهم الآثار بها بيت جمال الدين
ويعد من أقدم المناطق التى اشتهرت بالرواج التجاري فى
الأزمنة السابقة إلى أن تبدل حالها وأصبحت تبحث عن زبائن يشترون البضائع القليلة
فيما تبقى من محال صغيرة تتشابه كلها فى أنوا ع المنتجات المباعة.
مكان الشعراء والفنانين
ويقول صالح
عبد الفتاح أحد القاطنين بالحوش أن حوش قدم أصبح الأن فى صور غير معبرة عن واقعه القديم
الذي كان يجذب المترددين من الأجانب وسكان المحافظات الأخري حيث تتواجد به بعض
الأثار وبيت جمال الدين الذهبي كان له رونق لا يقاوم إلى أن اندثر بعد اهماله .
وأضاف - من كان
يقف فى منتصف الحوش كان يري قلعة محمد على والأماكن الأثرية المجاورة لنا ولكن الزحف العمرانى على القاهرة أخفى المعالم الأثرية
التى تحيط به.
وأشار إلى أن الحوش جمع فنانين الزمن الجميل حيث يوجد مقهى صغيرة فى بداية الحارة كان مقصد صحبة كبيرة من الفنانيين أشهرهم عادل أمام
وسعيد صلح وصلاح قابيلوكان يبسهرون للصباح ويجتمعون كل يوم سبت من كل أسبوع ،
ومازال المقهى موجودا مع تغيير ملامحه .