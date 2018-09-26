حكاية حوش قدم..قبلة فناني الزمن الجميل صلاح قابيل وسعيد صالح وعادل إمام

ويقول صالح عبد الفتاح أحد القاطنين بالحوش أن حوش قدم أصبح الأن فى صور غير معبرة عن واقعه القديم الذي كان يجذب المترددين من الأجانب وسكان المحافظات الأخري حيث تتواجد به بعض الأثار وبيت جمال الدين الذهبي كان له رونق لا يقاوم إلى أن اندثر بعد اهماله .

وأضاف - من كان يقف فى منتصف الحوش كان يري قلعة محمد على والأماكن الأثرية المجاورة لنا ولكن الزحف العمرانى على القاهرة أخفى المعالم الأثرية التى تحيط به.

وأشار إلى أن الحوش جمع فنانين الزمن الجميل حيث يوجد مقهى صغيرة فى بداية الحارة كان مقصد صحبة كبيرة من الفنانيين أشهرهم عادل أمام وسعيد صلح وصلاح قابيلوكان يبسهرون للصباح ويجتمعون كل يوم سبت من كل أسبوع ، ومازال المقهى موجودا مع تغيير ملامحه .