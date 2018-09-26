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أخبار العالم

ترامب يتهم الصين بالسعي للتدخل في انتخابات الكونجرس المقبلة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، اليوم الأربعاء، بالسعي إلى التدخل في انتخابات الكونجرس، المقررة يوم السادس من نوفمبر، قائلا إن "بكين لا ترغب في نجاح حزبه الجمهوري؛ نظرا لموقفه من التجارة".

وقال ترامب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن "الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة في نوفمبر 2018. والوقوف ضد إدارتي".

وكان جدول الأعمال المعلن للاجتماع هو بحث منع انتشار أسلحة الدمار الشمال، والملف الإيراني.

ولم يقدم ترامب أي أدلة على زعمه. ولم ترد الصين على تصريحات ترامب الذي كان يرأس الاجتماع.

وقال الرئيس الأمريكي: "إنهم لا يريدون الفوز لي أو لنا لأنني أول رئيس على الإطلاق يتحدى الصين في التجارة، ونحن نفوز في التجارة، نفوز على كل المستويات. لا نريدهم أن يتدخلوا في انتخاباتنا القادمة".

وستقرر الانتخابات ما إذا كان الحزب الجمهوري سيتمكن من الحفاظ على الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس.

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