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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يحيى عطية الله: الأهلي قادر على التتويج بكأس العالم للأندية

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله
إسلام مقلد

عبّر الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق نتائج تاريخية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الطموحات داخل الفريق لا تقتصر على مجرد الظهور المشرف، بل تمتد نحو التتويج باللقب العالمي.

وفي تصريحات خاصة لقناة "أون سبورت"، علّق عطية الله على قرعة البطولة التي وضعت الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، قائلاً: "أي لاعب يتمنى التواجد في بطولة مثل كأس العالم للأندية، والحمد لله على هذا التواجد والمجموعة التي نخوض خلالها البطولة".

وأضاف: "التحضيرات داخل الفريق تسير على أعلى مستوى، والأجواء داخل غرفة الملابس أكثر من رائعة، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على أدائنا في البطولة. الجميع في حالة تركيز شديد، وهناك رغبة جماعية لتحقيق نتائج كبيرة".

وتابع عطية الله بثقة: "هدفنا في البطولة ليس مجرد تقديم أداء جيد، بل نسعى لتحقيق الفوز والوصول لأبعد نقطة ممكنة. الأهلي يملك مقومات النجاح، وكل من في الفريق لديه إصرار على تمثيل النادي بصورة مشرفة تليق بتاريخه".

وعن حظوظ الأهلي في التتويج باللقب، قال عطية الله: "من الممكن أن يفوز الأهلي بكأس العالم للأندية، هذه كرة القدم التي لا تعترف بالمستحيل، إذا امتلكنا الرغبة والعزيمة والشراسة في اللعب، فلن يقف شيء في طريقنا".

وأردف: "الفريق يضم مجموعة من النجوم أصحاب المهارات العالية والخبرة الكبيرة، ولدينا جهاز فني على مستوى عالٍ بقيادة مدرب كفء يعرف كيف يدير الفريق ويستخرج أفضل ما في اللاعبين".

وختم الظهير المغربي حديثه قائلًا: "الأهلي يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، يمكنك أن تطلق عليهم لقب منتخب، وهذا يعطينا دفعة معنوية قوية وثقة في قدرتنا على تحقيق الحلم والمنافسة على اللقب العالمي".

ويطمح الأهلي، الممثل العربي الوحيد في المجموعة الأولى، إلى تكرار إنجازاته السابقة في البطولة العالمية بل وتخطيها، مدعومًا بتاريخه الكبير في المحافل القارية والدولية، وبكتيبة من اللاعبين الذين يملكون روح البطولات والطموح الدائم لتحقيق المجد.

المغربي يحيى عطية الله يحيى عطية الله الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

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