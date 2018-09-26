الحكومة: 70 مليون جنيه لحل مشكلات مستشفى الطوارئ بأسيوط

قال هانى يونس المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى الآن ينتقل من محافظة سوهاج إلى محافظة قنا لتفقد عدد كبير من المشروعات الموجودة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة فى مصر المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن مدبولى تفقد اليوم حوالى 15 موقعا ومشروعا، وقام بعقد لقاء مفتوح مع طلاب جامعة سوهاج.



وأشار إلى أن مدبولى قام بحل بعض المشكلات التي تعاني منها المحافظات فى سوهاج وأسيوط وعلى رأسها مشكلة مستشفى الطوارئ والإصابات بأسيوط والتى أمر بتوفير توفير 70 مليون جنيه لها .



وأوضح أن الهدف من الزيارات التى يقوم بها رئيس الوزراء هو تذليل العقبات ومواجهة التحديات، والعمل على توفير فرص عمل جديدة، ومواجهة الزيادة السكانية.

