محافظ كفر الشيخ: مبادرة لإنشاء وحدات غسيل كلوي وحضانات للأطفال

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة؛ لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها معلنًا عن إطلاق مبادرة مجتمعية لإنشاء وحدات للغسيل الكلوي وحضانات الأطفال بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.



وطرح خلال اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة أهمها، الثروة السمكية، والصحة، والصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين والكهرباء، والبيئة ، والإسكان ، والزراعة، ومراكز الشباب، والطب البيطرى ، ومحو الامية، وبرتوكول وزارة الزراعة، إلى جانب استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.



كما بحث المحافظ آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة إضافة إلى التنسيق لعرض مشاكل المواطنين بكفر الشيخ.