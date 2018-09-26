ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ: مبادرة لإنشاء وحدات غسيل كلوي وحضانات للأطفال

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
محمود زيدان
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة؛ لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها معلنًا عن إطلاق مبادرة مجتمعية لإنشاء وحدات للغسيل الكلوي وحضانات الأطفال بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وطرح خلال اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة أهمها، الثروة السمكية، والصحة، والصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين والكهرباء، والبيئة ، والإسكان ، والزراعة، ومراكز الشباب، والطب البيطرى ، ومحو الامية، وبرتوكول وزارة الزراعة، إلى جانب استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما بحث المحافظ آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة إضافة إلى التنسيق لعرض مشاكل المواطنين بكفر الشيخ.
محافظ كفر الشيخ: مبادرة لإنشاء وحدات غسيل كلوي وحضانات للأطفال
محافظ كفر الشيخ: مبادرة لإنشاء وحدات غسيل كلوي وحضانات للأطفال
محافظ كفر الشيخ: مبادرة لإنشاء وحدات غسيل كلوي وحضانات للأطفال
محافظ كفر الشيخ: مبادرة لإنشاء وحدات غسيل كلوي وحضانات للأطفال

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: ليس من اختصاصنا تحديد بديل الأهلي في السوبر المصري السعودي

وزير قطاع الأعمال لـ صدي البلد : إغلاق القومية للأسمنت نهائى ومضاعفة حقوق العمال

راكب يحاول فتح باب الطائرة في الجو

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

رانيا يوسف توجه رسالة قوية لمتابعيها بسبب الهجوم على صورها

ميدو يسخر من مجدي عبد الغني

وزير الدفاع: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع.. صور

برلماني : المنافذ المباشرة لبيع السلع تخفض أسعار السلع بنسبة 50 %

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

الظهور الأول لأحمد الفيشاوي وزوجته.. ووصية جميل راتب.. أهم الأحداث الفنية في أسبوع

محمد نبيل يشيد بالإقبال الجماهيري على مهرجان الجونة السينمائى..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

فيديو

أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية
ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي
محمد نبيل يشيد بالإقبال الجماهيري على مهرجان الجونة السينمائى..فيديو
أحمد موسي: كان من المخطط تقسيم مصر بعد 2011 وثورة يونيو أنقذت حضارة الدنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟