تحد جديد لـ حمدي المرغني وأوس أوس في معكم منى الشاذلي .. صور

فى تحد جديد يغلب عليه خفة الدم والضحك والمواقف الإنسانية والذكريات التي لا تنسى يحل نجما مسرح مصر "حمدى المرغنى ومحمد أوس أوس" ضيفين في حلقة خاصة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تعرض مساء غد الخميس على فضائية cbc .





تأتي الحلقة استجابة لدعوة الفنان الشاب حمدى المرغنى بناء لما قد قاله زميله "أوس أوس" فى حلقة سابقة من البرنامج معلنا تحديه فى حلقة عن الوسامة والجمال فى البرنامج .





وبمجرد أن دخل المرغني وأوس أوس الى الاستديو لم تتوقف قفشاتهما وردودهما المضحكة وحرا على احضار هدية للاعلامية منى الشاذلى عبارة عن "فازة خشب " مكسورة نصفين وكشفا عن مشاجرتهما معا على من يحضر هدية أفضل من الاخر لمقدمة البرنامج وفى النهاية اتفقا على احضار الفازة وكسرها نصفين وتقديمها كهدية لها.





وخلال الحلقة حكى المرغنى بداية صداقتهما معا مؤكدا انهما فى بداية تعارفهما كان يكرها بعضهما البعض وكانا يسبان بعضهما فى غياب الاخر وبعد 5 سنوات من الصداقة تحولا الى صديق العمر.. وروى أوس أوس أن زملاءهم فى المسرح على ربيع ومحمد عبد الرحمن ومحمد انور " يستغربون من تلك الصداقة التى بدات بكراهية كبيرة .





وتذكر المرغنى واوس اوس الشقة التى قاما باستئجارها في مدينة 6 اكتوبر مع زملائهم فى المسرح ليكونوا بالقرب من مكان التصوير فى بداية حايتهم الفنية التى كات معدمه وتحدثا عن الغرفة التى كانا يجلسا بها ووصفها المرغنى " كانت فاضية على الارض الدولاب عبارة عن مسمار وشماعه فى الحيط وانها كانت غرفة لا يسكنها الكلاب ".



