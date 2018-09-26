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الفقي: حديث الرئيس السيسي عن فلسطيني يقطع الطريق عن أي مزايدات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر البرلمان الدولي الذي يبدأ انعقاده فى نهاية سبتمبر من كل عام، موضحًا أن هذه القمة تعطى مؤشر للتيار السياسي العام في مختلف القضايا.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامى شريف عامر، إن مصر كانت من عصبة الأمم ولها تاريخ طويل على المستوى الدبلوماسي في الجمعية العامة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإرسال رسائل قوية بخصوص القضية الفلسطينية وأكد على التزام مصر بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وكشف أن حديث الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية يقطع الطريق عن أى مزايدات وأحاديث أخرى عن صفقة القرن.

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