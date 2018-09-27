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رياضة

محارب: الأهلي لا يتأثر بإصابة لاعب.. وعبورنا للنجمة مهم قبل لقاء وفاق سطيف

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:27 ص
إسلام محارب
إسلام محارب
محمد رشاد
رفع إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راية التحدي قبل مباراة فريقه أمام النجمة اللبناني اليوم، الخميس، في إياب دور الـ32 للبطولة العربية.

وقال "محارب"، عبر قناة الأهلي، "نركز في المباراة ونستعد لها بشكل جيد بعد لقاء حوريا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، كما نتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجماهير لنلعب مباراة جيدة ونتأهل للدور التالي".

وتابع: "بالتأكيد الأهلي يواجه سوء توفيق، بسبب غياب عدة ركائز مهمة للإصابة مثل سعد سمير ورامي ربيعة وعمرو السولية وجونيور أجاي ومروان محسن، لكن الأهلي لا يتأثر بإصابة أحد ويلعب دائمًا على البطولة".

وأتم: "نكون سعداء بحضور جماهير الأهلي، ورسالتي لزملائي ضرورة أن نكون رجالا لنتأهل ونستعد بقوة لمواجهة وفاق سطيف".

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