الكوريتان تعقدان اجتماعهما الأسبوعي في مكتب الاتصال غدا

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن رئيسي مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين والذي افتُتح مؤخرا سيجريان محادثاتهما الثانية غدًا الجمعة.



وأضافت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أن تشون هي-سونج نائب وزير التوحيد في كوريا الجنوبية ونظيره الكوري الشمالي جون جونج-سو سيجتمعان صباح الغد في مكتب الاتصال الذي يقع في مدينة كايسونج الحدودية الكورية الشمالية.



يشار إلى أنه تم افتتاح المكتب في منتصف سبتمبر بهدف تعزيز الاتصال بين البلدين، ووافق الطرفان على عقد اجتماع أسبوعيًا بين الجانبين.



وكان الجانبان قد اجتمعا يوم الافتتاح بينما لم يجريا محادثات الأسبوع الماضي بسبب اجتماع القمة الذي عقد بين الرئيس مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في بيونج يانج.

