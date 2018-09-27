انطلاق منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري محترفي كرة اليد

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الجولة الثانية من دوري محترفي كرة اليد للرجال، للموسم المحلي 2018 / 2019 على صعيد مجموعتين.



ومن المقرر أن تشهد لقاءات المجموعة الأولى مواجهات تجمع كلا من فرق "6 أكتوبر مع الجزيرة" و"سموحة مع البنك الأهلى" و"الحوار مع طلائع الجيش" و"الزهور مع بورسعيد".



وفى المجموعة الثانية، يلتقى "الأوليمبى مع الزمالك: و"أصحاب الجياد مع سبورتنج" و"هليوليدو مع الطيران" و"بترول أسيوط مع الشمس".