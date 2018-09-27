ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
اية الجارحى
توقع الدكتور خالد نجاتي، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده مساء اليوم، الخميس، ليسجل 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض.

وقال نجاتي إنه وفقًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية بشهادة الكثير من المؤسسات المالية العالمية وإعطائهم نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري، فإنه من المفترض أن يتخذ البنك المركزي إجراءات بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أن الأوضاع الحالية للأسواق الناشئة المحيطة التي تتضمن رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ما يمثل عاملًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي داخل هذه الأسواق، قد يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب في مصر، وهو ما قد يساهم في قرار لجنة السياسة النقدية بتأجيل التخفيض في الوقت الحالي والاتجاه إلى التثبيت.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد ارتفاعًا خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.7% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، وعلى أساس سنوى، بلغ معدل التضخم 13.6% مقارنة بشهر أغسطس 2017 والذى بلغ فيه 33.2%، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس خلال 18 شهرا

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تبحث أسعار الفائدة مساء اليوم

اقتصاديون: خفض الفائدة يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية.. وتراجع معدلات التضخم يعزز من زيادة دوران السيولة في الأسواق

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1%

«المركزي» يبحث غدا سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. وخبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة.. ويؤكدون: الأوضاع تشير إلى عودة التضخم للارتفاع

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحصن موقفه القانونى فى عقود مدرب منتخب مصر

وزراء وشخصيات عامة ينتفضون من أجل الطفل الباكى.. التعليم: نحقق في الواقعة.. والإفتاء: ليس منا من لم يرحم صغيرنا

الأوقاف: السماح لـ سعيد رسلان بالخطابة بعد تعهده الالتزام بالتعليمات

زواج الأقارب.. فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. السبت

الطفل الباكي ينتقم ليأخذ حقه.. يمسح الفيديو من موبايل والدته.. الوزارة تعاقب المسئولين عن تصويره.. والأب يتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة

نوال الزغبي تعلق على انحياز ابنتها لأبيها وإلغاء متابعتها على إنستجرام

أحمد الشيخ: جاهزون لمواجهة النجمة.. وأحترم رؤية كارتيرون

مصر تنجح في إعادة 78 مواطنا محتجزين في ليبيا

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

البترول توقع اتفاقا مع إينوك الإماراتية للعمل بتموين الطائرات فى مصر

محافظ المنوفية يقبل رأس المفتي ويستقبله على باب الديوان العام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟