مكرم ترد على أسئلة المصريين بالخارج حول قاعدة بيانات العاملين.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في إطار المبادرة التي أطلقتها بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، سيتم الرد على كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.



وبدأت "مكرم"، سلسلة من الردود على الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى، حيث أكدت أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية، لافتة إلى أن الردود تتناول مشكلة «قاعدة بيانات العاملين المصريين بالخارج»، والتي وردت إلى الوزارة العديد من الأسئلة والاستفسارات حولها.



وأشارت إلى أن هذا الأمر ينقسم إلى شقين، الأول يضم ذوي الخبرات من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وغيرهم، أما فيما يتعلق الشق الثاني بالعمالة المصرية في الخارج، مضيفة أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها الوزارة لها عدد من الأهداف على رأسها إنشاء جمعية "مصر تستطيع" لعلماء وخبراء مصر بالخارج، تلك الجمعية التي ستمثل بوتقة لكل تجارب النجاح لعلمائنا بالخارج، ومن هنا نستطيع الاستفادة من علمائنا وخبرائنا في شتى المجالات، من خلال تواصل فاعل وحقيقي يوفر لمصر قاعدة بيانات هامة للغاية من خبرائها بالخارج، فيسهل الاستعانة بهم في أي من المجالات التي تحتاج لذلك.



وأضافت مكرم أنه بالنسبة للعمالة البسيطة بالخارج الراغبة في العودة لأرض الوطن، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مكونة من وزارات الهجرة والاتصالات الداخلية والخارجية والبنك المركزي المصري، تكون مهمتها جمع كل البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج من الوزارات والهيئات الحكومية، مما يعد انعكاسًا لرغبة القيادة السياسية لضرورة الانتهاء من هذه القاعدة.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن مهمة قاعدة البيانات تكمن في معرفة مجالات عمل الأشخاص وتخصصاتهم، ففي حين قرر أحد المصريين بالخارج العودة والعمل في مصر، تستطيع وزارة الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية إيجاد فرصة عمل متناسبة مع طبيعة عمله ووفق إمكانياته ومتطلباته.



وأشارت إلى تعاون وزارة الهجرة مع نظيرتها وزارة التنمية المحلية حول إعداد مؤتمر للسادة المحافظين، يتم الإعلان فيه عن فرص العمل المتاحة في محافظاتهم، وبالتالي يتم تصديرها للمصريين بالخارج، حتى يجدوا فرص عمل لهم في حين أرادوا العودة.



