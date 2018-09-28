مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوافق على مشروع قرار هولندي بمد عمل الخبراء في اليمن لعام آخر

وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، على مشروع قرار هولندي بمد فترة عمل فريق الخبراء في اليمن لمدة عام آخر.



ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



كان ممثل الحكومة اليمنية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أعلن -في وقت سابق اليوم- رفضه لمشروع القرار الهولندي الذي يطالب بمد فترة عمل الخبراء في اليمن لمدة عام آخر.



وأعلنت الحكومة اليمنية -أمس- رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، معربة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.

