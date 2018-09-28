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رياضة

الجباس يقود هجوم دجلة أمام الاتحاد السكندري في مؤجلات الدوري

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:13 م
دودو الجباس
دودو الجباس
يسرى غازى
كشف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن تشكيل الفريق الدجلاوى لمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب إستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز والتى ستقام بعد قليل.

وجاء تشكيل الفريق الدجلاوي كالتالى: محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى وسالم صافي وأسامة عزب ومحمود مرعي وسيد سالم وبوزاس فاسيليس وأحمد سعيد وإبراهيم عايش وإبراهيم نداي ودودو الجباس ومحمد محمود.

يذكر أن فريق وادى دجلة يتذيل جدول الدورى الممتاز برصيد 4 نقاط فيما يقبع زعيم الثغر فى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

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