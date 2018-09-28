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رياضة

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حضر محمد يوسف المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة، إلى الجمعية العمومية غير العادية بمقر الجزيرة من أجل تسجيل اسمه في الكشوفات والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وجاء حرص يوسف على حضور الجمعية العمومية رغم عودته فجر اليوم من لبنان مع بعثة الفريق الأول عقب فوزه أمس السبت على فريق النجمة اللبناني٤ – ١، في إياب دور الـ ٣٢ من بطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.

ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحًا؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

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