مسئول أمني بالغربية: تسريب خط غاز طنطا عطل فني وليس جنائيا

أفاد مسؤول أمنى بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، أن تسريب خط غاز بطنطا جاء نتيجة عطل فني وليس جنائيا، مؤكدا أنه تم السيطرة على موقف حفاظا علي أرواح المواطنين.



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا يفيد بحدوث واقعة تسريب وتم إخطار كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية وصيانة العطل .



ونفى المسؤول الأمني ما تردد حول حدوث حريق بخط الغاز المذكور مؤكدا أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية تحسبا لأي تداعيات لأخطار التسريب وتأمين أرواح مواطنين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.