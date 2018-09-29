الخارجية العراقية تأسف لقرار غلق القنصلية الأمريكية بالبصرة

أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم، السبت، عن أسفها بشأن قرار واشنطن سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة.





ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن المتحدث باسم السفارة أحمد محجوب قوله في بيان إن وزارة الخارجية تأسف لقرار وزير الخارجية الأمريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق.





وأضاف أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها، لافتًا إلى أن حكومة العراق عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءًا من أمن العراق والتزامًا قانونيًا وأخلاقيًا.





ودعا محجوب "البعثات الدبلوماسية إلى عدم الالتفات لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أنها قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة، عازية السبب إلى أعمال العنف الدائرة هناك.