وزير قطاع الأعمال: أصول غير مستغلة بالغزل والنسيج تصل لنحو 45 مليار جنيه

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الشركات التابعة تمتلك أصولا غير مستغلة تقدر قيمتها بمبالغ هائلة، مشيرا إلى أن شركات الغزل والنسيج وحدها لديها موارد وأصول غير مستغلة بقيمة تتراوح من 40 إلى 45 مليار جنيه.



وأضاف توفيق، خلال الزيارة التي قام بها بشركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية" بالدقهلية اليوم، أن خطط تطوير الشركات تستهدف الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والموارد لتحقيق عوائد تساهم في تحسين أداء الشركات والتحول من الخسائر إلى الربحية.



ورافق الوزير خلال الجولة عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" والمهندس نبيل مكاوي رئيس مجلس إدارة "الدلتا للأسمدة".



وأشار توفيق إلى أن الوزارة لن تسمح باستمرار أي إدارة تسمح بتحقيق خسائر للشركات التابعة.



ومن جانبه، أكد المهندس نبيل مكاوي رئيس "الدلتا للأسمدة" أن الشركة تأسست عام 1946 وتعتبر من دعائم الأمن القومي في صناعة الأسمدة، مشيرا إلى أن الوزارة والقابضة تدعمان الشركة بكل قوة للتحول إلى الربحية.



وأكد أن العائد الاقتصادي بعد خطة التطوير سيكون كبيرا، ونحاول الآن بقدر الإمكان استمرارية التشغيل وتم البدء فعليا في التأهيل ببعض الوحدات لحل نقاط الاختناق.



من جهته، أكد عماد الدين مصطفى رئيس القابضة، أن كافة المصانع التابعة تخضع لرقابة بيئية صارمة ويوجد تنسيق وتعاون كامل مع جهاز شئون البيئة، موضحا أنه تتم متابعة مصانع الدلتا للأسمدة وفق المعدلات البيئية الطبيعية وفي حالة التجاوز يتم الإغلاق الفوري لأي وحدة.