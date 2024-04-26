بلينكن لـ نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر الجمعة، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانج يي في بكين، أنه "لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه".

وأضاف بلينكن أن "البلدين في حاجة إلى تجنب الحسابات الخاطئة"، معبراً عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من إحراز تقدم في الاتفاقات التي تتضمن التنسيق العسكري ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، قال وانج يي إن العلاقات بين واشنطن وبكين يجب أن تكون مستقرة، لكن هناك عوامل سلبية "تتراكم" بين البلدين.

وأضاف الوزير الصيني أن الانزلاق إلى الصراع مع الولايات المتحدة سيكون وضعاً خاسراً للجميع، مطالباً واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وتأتي زيارة بلينكن، لبكين في وقت وصلت الضغوط الأميركية على الصناعة الصينية إلى أعلى مستوياتها، في ظل مطالبة واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب، والألومينيوم للشركات الصينية المتهمة بـ"الغش" لأنها تستفيد من إعانات وافرة.