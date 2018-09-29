إغلاق قسم الحضانات بمستشفى المعلمين بشبين الكوم لمخالفته القانون

قرر اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق قسم الحضانات بمستشفى المعلمين بشبين الكوم لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم العمل داخل المنشأة الطبية الخاصة، حيث تبين بمرور إدارة العلاج الحر عدم فصل النفايات الطبية الخطرة عن العادية، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى داخل قسم الحضانات، وعدم وجود تمريض مؤهل من حاملى تراخيص مزاولة المهنة.



كما وافق المحافظ على غلق معمل أوميجا بشبين الكوم لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004، لوجود كواشف وكيماويات منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، وعدم وجود أوتوكلاف واللافتات والمطبوعات غير مطابقة للاشتراطات وعدم وجود غرفة لمعمل الميكروبيولوجى، ومعمل عناية بشبين الكوم لمزاولته النشاط بدون ترخيص، ومركز حضانات الندى بأشمون لعدم وجود مدير فنى بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المركز.



على جانب آخر، قامت اللجنة المشكلة من مكتب مراقبة الأغذية بالسادات بالمرور على مصنع للمكرونة والصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، وتبين وجود كمية كبيرة من الدقيق داخل المخزن الرئيسى للشركة، وبالفحص وجد بها حشرات ومخلفات قوارض بجوار الشكائر وأعلاها، وقد تم حصر 5540 شكارة زنة الشكارة 50 كيلو وزن إجمالى 277 طنا.



وتم ضبط الكمية مجمعة بموجب محضر ضبط رقم 3 لسنة 2018.