ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إغلاق قسم الحضانات بمستشفى المعلمين بشبين الكوم لمخالفته القانون

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
مروة فاضل
قرر اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق قسم الحضانات بمستشفى المعلمين بشبين الكوم لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم العمل داخل المنشأة الطبية الخاصة، حيث تبين بمرور إدارة العلاج الحر عدم فصل النفايات الطبية الخطرة عن العادية، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى داخل قسم الحضانات، وعدم وجود تمريض مؤهل من حاملى تراخيص مزاولة المهنة.

كما وافق المحافظ على غلق معمل أوميجا بشبين الكوم لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004، لوجود كواشف وكيماويات منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، وعدم وجود أوتوكلاف واللافتات والمطبوعات غير مطابقة للاشتراطات وعدم وجود غرفة لمعمل الميكروبيولوجى، ومعمل عناية بشبين الكوم لمزاولته النشاط بدون ترخيص، ومركز حضانات الندى بأشمون لعدم وجود مدير فنى بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المركز.

على جانب آخر، قامت اللجنة المشكلة من مكتب مراقبة الأغذية بالسادات بالمرور على مصنع للمكرونة والصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، وتبين وجود كمية كبيرة من الدقيق داخل المخزن الرئيسى للشركة، وبالفحص وجد بها حشرات ومخلفات قوارض بجوار الشكائر وأعلاها، وقد تم حصر 5540 شكارة زنة الشكارة 50 كيلو وزن إجمالى 277 طنا.

وتم ضبط الكمية مجمعة بموجب محضر ضبط رقم 3 لسنة 2018.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

النائب العام يحيل 25 فلسطينيا و4 موظفين بالأحوال المدنية للجنايات

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

التعليم تمنع المديريات من نقل المعلمين المدربين على النظام الجديد من مدارسهم

مشرف أمن يصيب طبيب نساء بارتجاج لإهماله في الكشف على زوجته

الداخلية: ضبط أكبر مزوري مستندات مرورية بالصف.. صور

محلل: نتنياهو رجل خطير يخلق ذرائع لمهاجمة إيران

هبوط حاد لأسهم فيسبوك بعد فضيحة إغلاق الحسابات

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

فيديو

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا
مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين
وزير التعليم العالي: نعمل على تدويل التعليم في مصر .. فيديو
نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال.. فيديو
خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟