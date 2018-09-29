التعليم: جار إعداد كتيب لتنظيم علاقة المعلم بأطراف العملية التعليمية

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لإعداد جدول زمني لتنفيذ برنامج تحفيز ومكافأة المعلمين من خلال إعداد جدول زمني، وخلال 3 أشهر سيشعر المعلم بنتائج البرنامج، والذي سيقدم خدمات ورعاية صحية مختلفة، إلى جانب تخفيضات كبيرة لجميع السلع سيحصل عليها المعلمون.



وقال عمر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن الوزارة تعد حاليًا كتيب من 180 صفحة، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة تنظم عمل وعلاقة المعلم بأطراف العملية التعليمية، حيث اكتشفت الوزارة وجود 14 ألف قرار منظم لدورة العمل معظمها أصبح منتهي الصلاحية، ولكن يقوم بعض المسئولين بتطبيقها سواء بحسن أو سوء نية.



وأضاف أن البرتوكول الموقع مع شركة "فيزا مصر" سيضمن استثمارات مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن المعلمين الذين تم تدريبهم ممنوع الاقتراب منهم لأنهم سفراء الوزارة للتغيير خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا العام سوف يتم القضاء على العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع الأزهر.