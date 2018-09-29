من القماش للبلاستيك.. أزياء الجونة موضة جديدة أم لفت أنظار؟

واعتبر المتابعون أنها خط جديد من خطوط الموضة، فى حين اعتبره البعض اتجاها من جانب الفنانة للفت أنظار المتواجدين والجمهور.

أثار ظهور الممثلة سارة عبد الرحمن بفستان غريب مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره فى ختام مهرجان الجونة، جدلا واسعا وتعليقات كبيرة من جانب متابعى السوشيال ميديا.

ونشرت سارة صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وقالت إنها سعيدة لأنها ترتدي 30 كيسًا بلاستيكيًا مُعادًا تدويرها.

فيما كتب أحد أصدقاء سارة عبر حسابه الشخصى: "صديقتى سارة قامت مؤخرا بأخذ خط موضة جديد خاص بها من خلال تعاونها مع شركة البدا الاجتماعية، والنجم الصاعد يستخدم السجادة الحمراء بالجونة لعرض قيمها بالموضة بارتداء الفستان المصنوع من البلاستيك.. أحسنتِ سارة".

سعيدة بالفستان البلاستيك

وعبرت سارة عن سعادتها وقالت عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" إنها سعيدة لأنها ترتدي 30 كيسًا بلاستيكيًا مُعادًا تدويرها.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي عُقدت خلال الفترة من 20 إلى 28، بحضور نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.