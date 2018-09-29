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محافظات

توفير شتلات بالإدارات الزراعية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:03 م
شتلات الخضروات
شتلات الخضروات
محمد منصور ابو العلمين
أعلنت الإدارة الزراعية، بمركز الداخلة، بالوادي الجديد، عن توفير شتلات الخضروات بالإدارة الزراعية بموط، وهي من الأصناف الممتازة، ونسبة نجاحها عالية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإرشاد، تحت إشراف المهندس محمد على مسلم، حيث يتم طرح الشتلات بأسعار مخفضة للمزارعين.

وأكد الدكتور محمد عبد المنعم، مدير إدارة التشجير والبيئة، بالإدارة الزراعية، بمركز الداخلة ، أنه سيتم عرض أسعار الشتلات المعروضة للبيع بمقر إدارة موط بمركز الداخلة، اعتبارا من غد الأحد، وتم تحديد الأسعار، كالتالي: بواقع شتلات طماطم هجين سعر الصينية 160 جنيها، شتلات طماطم بلدي سعر الصينية 70 جنيها، شتلات كرنب سعر 50 جنيها للصينية، شتلات قرنبيط سعر 50 جنيها للصينية.

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