رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مرشح لرئاسة الجمهورية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الأخير بحث مع المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين التصويت على منصب الرئيس وتشكيل الحكومة.



وقال المكتب في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن العبادي استقبل المرشح فؤاد حسين وبحث معه الأوضاع السياسية التي تشهدها العراق والتصويت على منصب رئيس الجمهورية ومباحثات تشكيل الحكومة المقبلة وأهمية تلبيتها لاحتياجات البلد في البناء والإعمار وتوفير فرص العمل والحفاظ على ما تحقق في محاربة الإرهاب والاستقرار الأمني والعلاقات الخارجية.



وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد رشح برهم صالح كمرشح وحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما اعلن الديمقراطي الكردستاني ترشيح فؤاد حسين للمنصب ينافسهما عدد من المرشحين الكرد التابعين لأحزاب سياسية أو مستقلين.

