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رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالبة أصيبت في حادث أثناء عبور الطريق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:16 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعطى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، توجيهات مشددة إلى الدكتوره نيرة مفتاح، عميدة طب البنات، ود.سبيلة جمعة مدير عام مستشفى الزهراء الجامعى، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة للبنات بالقاهرة هدير محمد شاكر، التى كانت قد تعرضت لحادث تصادم حيث لم تنتبه للسيارة القادمة أثناء عبورها الطريق من أمام فرع البنات إلى المدينة الجامعية للبنات بمدينة نصر، وتم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحى، ثم إلى مستشفى الزهراء الجامعى.

اطمأن المحرصاوى، خلال زيارته لمستشفى الزهراء الجامعى، وفى حواره مع الطاقم الطبى المعالج، اطمأن على استقرار الحالة الصحية للطالبة، حيث تبين بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وكسر آخر فى الكتف الأيسر.

أعربت أسرة الطالبة المصابة، عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة الذى تعامل بروح الأب مع ابنتهم، وبادر باتخاذ مايلزم نحو إنقاذ حياتها، بل وحرص على زيارتها بنفسه؛ للاطمئنان على حالتها الصحية بعدما قرر نقلها إلى مستشفى الزهراء الجامعى، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تخفيف آلامهم.

كان المحرصاوى قد كلف، فور تلقيه بلاغًا بالحادث، مجدى عبدالعزيز، أمين عام الجامعة، وهند ضرغامى الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمود رزق رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وعزة فاروق مدير الإدارة الطبية لفرع البنات، بمرافقة الطالبة المصابة إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، واتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الطبية، قبل نقلها لمستشفى الزهراء الجامعى..

كما كلف اللواء أيمن الدرديرى مدير أمن الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد السيارة، التى تم التحفظ عليها بعد الحادث.

اطمأن رئيس الجامعة، على حالات المرضى الآخرين المحتجزين ببعض الأقسام بمستشفى الزهراء، واستعرض مع عميدة طب البنات ومدير عام المستشفى، سبل الارتقاء بمستوى الأداء بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة.

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