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ديني

3 أشياء إذا اجتمعوا في شخص دخل الجنة..فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:24 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الذي يفعل مجموعة من أنواع البر في يوم واحد يكون بإذن الله من أهل الجنة. 

واستشهد خلال لقائه على فضائية" الناس"، بحديث شريف ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة.

وأوضح": معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة ، وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى .

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