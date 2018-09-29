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أخبار العالم

وزيرة خارجية النمسا تتحدث العربية في الأمم المتحدة وتوضح السبب.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:25 م
وزيرة خارجية النمسا
وزيرة خارجية النمسا
رحيم يسري
افتتحت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، اليوم السبت، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجملة باللغة العربية، قائلة إنها تريد أن تلقي خطابا باللغة العربية، وتابعت "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".

وأضافت كنايسل "درست اللغة العربية في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة.. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة كل الاحترام لهؤلاء الناس"، بحسب "روسيا اليوم".

ولاقى خطاب الوزيرة النمساوية رواجا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي ، كما أثار الخطاب اهتمام الحضور في الأمم المتحدة.

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