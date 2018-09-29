وزيرة خارجية النمسا تتحدث العربية في الأمم المتحدة وتوضح السبب.. فيديو

بالعربية استهلت وزيرة خارجية #النمسا كارين كنايسل كلمتها أمام الجمعية العامة.



"العربية لغة مهمة وجميلة. عرفت في بيروت أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة، كل الاحترام لهؤلاء الناس." https://t.co/7WApFjhjiC pic.twitter.com/LSNSpzlk5N — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 29, 2018

افتتحت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، اليوم السبت، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجملة باللغة العربية، قائلة إنها تريد أن تلقي خطابا باللغة العربية، وتابعت "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".وأضافت كنايسل "درست اللغة العربية في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة.. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة كل الاحترام لهؤلاء الناس"، بحسب "روسيا اليوم".ولاقى خطاب الوزيرة النمساوية رواجا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي ، كما أثار الخطاب اهتمام الحضور في الأمم المتحدة.