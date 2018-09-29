وزير البترول: مصر تعتمد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .. فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر تعتمد على إنتاجها المحلي من الطاقة والغاز الطبيعي والمادة الخام ، عقب قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، موفرا أموال طائلة تصل إلى مليار ونصف دولار سنويا من استيراد الغاز، للإستفادة منها في مشاريع أخرى.



وأضاف " الملا " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تقدم على إنتاج صناعات تعتمد على المادة الخام المصرية المحلية بما يزيد القيم المضافة لتلك الصناعات.



وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال وضع خطة استراتيجية قائمة على طرح مزايدات واتفاقيات مع الشريك الأجنبي وخطوات تنفيذية على الأرض للبحث والتنقيب عن الغاز، وذلك لسد الفجوة.



وتابع:" نحتفل بانتهاء الإستيراد وسنعمل على تحقيق الاستدامة وتعظيم دور البحث والتنقيب المستمرة لضمان الإستمرارية".



