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أخبار البلد

نقيب المعلمين: الحلم المصري كبير في مشروع المليون ونصف فدان.. فيديو وصور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
محمود محسن/عدسة : أحمد رمضان
قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن الحلم المصرى ظهر كبيرا في مشروع المليون ونصف فدان، موضحا أن المشروع سوف يسد فجوة الغذاء.

وأضاف "الزناتي" خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية "يوم المهندس الزراعي" أن نقابة الزراعيين تقوم بدور كبير لخدمة وتطوير الزراعة المصرية.

وتابع نقيب المعلمين أن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت قام بمجهودات كبيرة بالتعاون مع نقابة الزراعيين.

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