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رياضة

تأجيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون بسبب دوري أبطال إفريقيا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
يسري غازي
قررت لجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجل مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب والتى كانت ستقام على ملعب الجبل الأخضر "معقل ذئاب الجبل" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب الأمن، لانشغاله بالتجهيز لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في اطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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