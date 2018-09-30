الخطيب يحضر مران الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل مباراة وفاق سطيف

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور تدريبات الفريق اليوم على ملعب التتش بمقر النادي فرع الجزيرة استعدادا لملاقاة وفاق سطيف الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحضر الخطيب مران الفريق الأحمر، قبل بدايته بدقائق قليلة؛ لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني ومؤازرتهم قبل المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف.



ويواجه الأهلي منافسه وفاق سطيف الجزائري علي ملعب السلام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.