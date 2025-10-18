قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس تنظم لقاءً تعريفيًا مميزًا للطلاب الجدد

 نظمت كلية علوم الرياضة لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد، تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، وتنفيذ الدكتور محمود شعيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأ اللقاء في مدرجات الكلية بالسلام الجمهوري، ثم ألقى الدكتور ماجد العزازي كلمة رحب فيها بالطلاب الجدد، مشيدًا بدورهم المرتقب في خدمة المجتمع من خلال التميز العلمي والرياضي.

تلاه كلمة ترحيبية من الدكتور محمود شعيب، الذي أعرب عن سعادته بانضمام دفعة جديدة من الطلاب إلى الكلية، مؤكدًا أن الكلية تمثل بيئة علمية وتدريبية متميزة تسعى إلى إعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

قدّم اللقاء الدكتور عطوة المتولي مدير مركز إعداد القادة، وشهد حضورًا مميزًا من قيادات الكلية، حيث حضر الدكتور هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عزيز رئيس قسم الرياضات المائية ووكيل الكلية الأسبق، والدكتور محمد صلاح حرب منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور محمد نادر شلبي رئيس قسم العلوم الصحية والحيوية، والدكتور شريف عبده رئيس قسم الرياضات الجماعية، والدكتور شوكت جابر الأستاذ بقسم الرياضات الجماعية، والدكتور علي أبو النور الأستاذ المساعد بقسم المنازلات، والدكتور محمد السادات المدرس بقسم التدريب الرياضي.

ولأول مرة، تضمن اللقاء التعريفي فقرات ترفيهية مميزة تمثلت في محطة ألعاب تنافسية ترفيهية شارك فيها الطلاب بالتناوب وسط أجواء من الحماس وروح الفريق.

كما شهد اليوم مشاركة مميزة من عشائر الجوالة بمختلف كليات الجامعة، ومنها عشيرة كلية التربية، وكلية الآداب، وكلية الطب البيطري، وكلية علوم الرياضة، حيث قدمت فرق الجوالة عروضًا غنائية وأناشيد وطنية تزامنت مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

واختُتم اللقاء بانتقال الفعاليات إلى ملعب كرة القدم، حيث استمتع الطلاب بمحطات الألعاب الترفيهية، ومعرض الجوالة، وفقـرات غنائية وطنية جسدت روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، ليؤكد هذا اللقاء أن كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس تمثل نموذجًا فريدًا في الدمج بين النشاط الأكاديمي والرياضي والوطني في آنٍ واحد.

