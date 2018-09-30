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مرأة

في هذه الحالة انتي معرضة لإصابتك بالسرطان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، أن السمنة تزيد من مخاطر الاصابة بعدد من أنواع السرطانات ومنها سرطان الثدي وبطانة الرحم والقولون والمثانة، وسرطان الكبد .

وقال الدكتور أحمد المصرى إن معدل حدوث أمراض القلب والشرايين قد تتضاعف إلى ثلاث مرات عند المصابين بالسمنة عن غيرهم وان احتمال زيادة انسداد الشرايين تزداد حتى لو زاد الوزن بمعدل 10% عن الوزن الطبيعى.

وأوضح الدكتور أحمد المصرى أن نسبة كبيرة من الحالات المصابة بالسرطان دائما ما تكون مصاحبة بارتفاع فى مؤشر كتلة الجسم حيث ان الاشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة ببعض انواع من السرطان وخاصة ذات الصلة الهرمونية مثل سرطان بطانة الرحم، الثدى، سرطان البروستاتا، الكلى، الغدة الدرقية، البنكرياس، المثانة، القولون.

وأوضح الدكتور أحمد المصرى أن التخفيف من عبء هذه الامراض ليس بالمهمة المستحيلة؛ فخسارة 5 – 10 % من الوزن الزائد كفيلة بتحسين وتخفيف هذه الأمراض وأعراضها و لكن الاولى والاهم هو محاربة تفشي وباء السمنة التي تعد أكثر وسيلة ناجحة للحد من هذه الامراض.

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