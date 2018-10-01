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محافظ أسيوط: نستهدف الكشف على 55 ألف شخص يوميا للقضاء على فيروس سي.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن هناك تنسيقا تاما بين وزارة الصحة والمحافظة من أجل تطبيق مبادرة الرئيس لعلاج فيروس سي والقضاء عليه في 2020.

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المحافظة بها 256 وحدة صحية لإجراء مسح فيروس سي والأمراض غير السارية، لافتًا إلى أن كل وحدة تتضمن من فريقين إلى 5 فرق لمسح والكشف على 60 شخصًا يوميًا أي 55 ألف شخص على مستوى الوحدات.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف سن 18 عاما فيما فوق، لافتا إلى أنه عند اكتشاف أى مريض بفيروس سي، يتم تحويله فورًا إلى مركز الكبد المختص بالمحافظة.

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