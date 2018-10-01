اقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على حملة فيروس سى..صور

اقبل عدد كبير اليوم على حملة الرئيس السيسى بالوحدات الصحية بمدن جنوب سيناء لإجراء التحاليل الطبية للتأكد من خلوهم من فيروس "سى".



وقال الدكتور أحمد حسانين مدير الادارة الصحية بطور سيناء أن الحملة القومية للقضاء على فيروس سى تحت رعاية الرئيس السيسى ومتابعة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة وإشراف الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء تستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.



وأكد حسانين أن المستهدف بمدينة طور سيناء 35 الف مواطن من إجمالى 80 الف مواطن بجنوب سيناء فوق 18 سنة وأن مدينة الطور بها 4 وحدات صحية تقوم بإستقبال المواطنين لإجراء التحاليل الطبية للكشف عن فيروس سى والامراض السارية "السكر-الضغط- الوزن" .



وكشف حسانين أن فرق العمل تعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا وأن فرق العمل صباحا ومساء 17 فرقة طبية بمدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.



وعن انقطاع الانترنت وإستياء الاهالى قال حسانين أن إنقطاع النت خارج عن ارادتهم لوقوع السيستم نظرا لإشتراك 10 محافظات فى الحملة وجنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الاولى ولراحة المواطنين قررنا ان يكون التسجيل يدويا ويتم بعد انتهاء العمل تسجيل جميع البيانات على الحاسب الالى على أن يعود المواطن فى اليوم الثانى للحصول على الكارت الخاص به .



واكد حسانين أن الفرق الطبية الموجودة مدربة جيدا على مهامهم الطبية لإستخراج نتائج طبية صحيحة سواء أن كانت إيجابية أو سلبية.



واوضح حسانين أن المواطن المصاب يتم تحويله الى مستشفى الطور العام أو مستشفى شرم الشيخ الدولى للمتابعة والحصول على العلاج اللازم.



وقالت احدى المواطنات وتدعى صباح جبلى أنها سعيدة بمبادرة الرئيس السيسى وأنها مريضة سكر والسكر فى ارتفاع مستمر وانها جاءت اليوم الى الرعاية الصحية بطور سيناء لإجراء بعض التحاليل المجانية .



وأكدت صباح أن الحملة عليها اقبال كبير من المواطنين و"ربنا يخليلنا السيسى وتحيا مصر تحيا مصر".