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حوادث

ضبط تاجر مصوغات ونجله بحوزتهما 70 قطعة أثرية فى الأميرية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:01 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله لحيازتهما 70 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام كل من المدعو "منتصر . ظ . س" – 43 سنة – مالك محل مجوهرات (سبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار فى الآثار)، والمدعو "ظريف . س . ف" – 78 سنة، صائغ – والد الأول، ومقيمان بالأميرية القاهرة بحيازة بعض القطع المشتبه فى أثريتها بمسكنهما بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمين بمسكنهما وضبطهما وبحوزتهما (70 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام عبارة عن مجموعة من التماثيل والعملات واللوحات والأوانى والقطع الحجرية والبرونزية يشتبه فى أثريتها).

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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