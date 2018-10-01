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محافظات

محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير برنامج الأغذية العالمى ..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:47 م
المستشار مصطفي ألهم-
المستشار مصطفي ألهم- محافظ الأقصر
يوسف رجب
التقي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، منجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء، سبل التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمى ومحافظة الأقصر فى عدد من المجالات المختلفة، بالإضافة إلي المشروعات التي ينفذها البرنامج بالأقصر ومنها مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر في ظل التغيرات المناخية والذي يتم تنفيذه بعدد من قري مدن اسنا والبياضية بمحافظة الأقصر.

كما تناول اللقاء، امكانية التوسع في المشروع ليشمل عدة مراكز وقرى أخرى، وتطرق اللقاء إلي دراسة مشروع انشاء مركز تنسيقي لنشر المعرفة بالأقصر تكون مهمته نشر التجارب الناجحة التي يقوم بها برنامج الأغذية في مصر بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة ونقل الخبرات لأهالي الأقصر للاستفادة منها.

واختتم اللقاء بمناقشة الاستعدادات للزيارة المرتقبة لوفد من الاتحاد الافريقي لمحافظة الأقصر في نوفمبر المقبل علي هامش زيارتهم لمصر في اطار اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 بالدورة الحادية والثلاثين ، وذلك تقديرًا لدورها الريادى فى القارة الأفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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