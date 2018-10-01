السفارة الأمريكية بالقاهرة: لدينا فرص عديدة للتعاون مع مصر.. صور

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة ترحيبا حارا بالمستشار التجاري الكبير ريك أورتيز في حفل استقبال لرجال الأعمال المحليين والزملاء الحكوميين.



وأعلنت السفارة الامريكية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك تحمسا كبيرا من فرق Rick والفرق التجارية والزراعية والاقتصادية للتعاون مع الحكومة المصرية .



وأوضحت السفارة أن واشنطن لديها العديد من الفرص لتعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة ومصر.