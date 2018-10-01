السيسي: توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، موضحًا أن الدولة تهتم بدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء.





وأشار "السيسي"، خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، إلى أنه وجه بدمج الأشخاص متحدي الاعاقة في قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ بعض الأنشطة والخدمات والبرامج المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكد الرئيس أنه تم توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة.