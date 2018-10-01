ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، موضحًا أن الدولة تهتم بدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء. 

وأشار "السيسي"، خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، إلى أنه وجه بدمج الأشخاص متحدي الاعاقة في قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ بعض الأنشطة والخدمات والبرامج المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأكد الرئيس أنه تم توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة. 

ترشيحاتنا

أجيري يعلن أسماء 15 لاعبا من الدوري للمنتخب استعدادا لـ سوازيلاند

مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو

الرئيس يكرم نماذج مضيئة من متحدي الإعاقة وفي مقدمتهم أبناء الشهداء..فيديو

السيسي لمتحدي الإعاقة: قربوا مني كمان علشان تزيدونا خير وبركة

أمن الجيزة يكشف لغز سرقة خزينة مصنع مصنفات بأكتوبر

دراما الطفل يوسف لم تتوقف.. كيف دفعته خلافات الأسرة للإحباط.. ولماذا ذبحه صديقه؟

هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.. وطهران تضطر لتخفيض الإنتاج

داعية إسلامي: الشفاعة أمر إلهي يحل أزمة العنوسة في المجتمع ..فيديو

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

شاهد.. روبى بـ لوك جديد على طريقة منة شلبى وياسمين رئيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟