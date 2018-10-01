المركزي: استقرار العجز التجاري عند 37.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

قال البنك المركزي، إن عجز الميزان التجاري استقر عند 37.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي معززًا بارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والمدفوعات عن الواردات بنحو 4.1 مليار دولار.





وكشف تقرير عن أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك خلال العام المالي 2017 /2018 الماضي، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 18.9% مسجلة 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق مقارنة بـ21.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له، فيما وصلت حصيلة الصادرات السلعية البترولية لمعدلات نمو بنسبة 33.1% مسجلة 8.8 مليار دولار في العام المالي الماضي ومقارنة بـ6.6 مليار دولار بالعام السابق له، متأثرا بارتفاع اسعار البترول عالميا وإنتاجه وزيادة كيمات المصدرة منه.





وأوضح التقرير أن حصيلة الصادرات غير البترولية سجلت نموا بمعدل 12.7% مسجلة 17.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ15.1 مليار دولار نظرًا لارتفاع حصيلة الصادرات من مجموعة تامة الصنع بنحو 1.3 مليار دولار لتمثل (الأجهزة الكهربائية، الأسمدة الفوسفاتية، البوليميرات، الاثيلين و البروبلين)، إضافة إلى ارتفاع المدفوعات علي الورادات السلعية بنسبة 6.9% مسجلة 63.1 مليار دولار مقارنة بـ59 مليار بنهاية العام المالي قبل الماضي.