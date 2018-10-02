شاهد.. الشعار الجديد لمنتدى شباب العالم 2018

نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يكشف الشعار الجديد لمنتدى شباب العالم الذي يقام في الفترة من ٣: ٦ نوفمبر المقبل بمدينة السلام شرم الشيخ.



وكتبت صفحة المنتدى الرسمية : " هل لاحظت شعارنا الجديد ؟ تحقق من الفيديو لرؤية المعنى الذي خلفها".



يأتي هذا في الوقت الذي تزينت فيه طائرات الشركة المصرية الوطنية "مصر للطيران" حاملة شعار منتدى شباب العالم، الذي سينطلق الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.



وبدءًا من العام الجاري، يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، حيث تتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.



وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨، مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.