جوارديولا يوضح حقيقة صفقة مبابي

كشف جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن حقيقة التقارير التي ربطت فريقه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي.





وأشارت تقارير صحفية بريطانية في وقت سابق، إلى استعداد جوارديولا أن يقدم عرضًا قياسيًا، لضم مبابي، مع إمكانية الاستغناء أيضًا عن رحيم سترلينج لفريق العاصمة الفرنسيّة.





لكن المدرب الإسباني عارض بشدّة هذه التقارير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام هوفنهايم الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هذا لن يحدث، أحيانا لا أفهم من أين تأتي هذه الأخبار، مانشستر سيتي لن يقوم بدفع المبلغ المالي الذي ربّما مبابي يستحقّه وكذلك باريس سان جيرمان".



