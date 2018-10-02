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رياضة

جوارديولا يوضح حقيقة صفقة مبابي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
نور عادل
كشف جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن حقيقة التقارير التي ربطت فريقه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية في وقت سابق، إلى استعداد جوارديولا أن يقدم عرضًا قياسيًا، لضم مبابي، مع إمكانية الاستغناء أيضًا عن رحيم سترلينج لفريق العاصمة الفرنسيّة.

لكن المدرب الإسباني عارض بشدّة هذه التقارير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام هوفنهايم الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هذا لن يحدث، أحيانا لا أفهم من أين تأتي هذه الأخبار، مانشستر سيتي لن يقوم بدفع المبلغ المالي الذي ربّما مبابي يستحقّه وكذلك باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سان جيرمان لن يقوم بالتخلّي عن لاعبه لأي ناد في العالم لسنوات مقبلة، ولهذا أعتقد أن الأمر لن يحدث، مبابي لن يأتي إلى هنا ولن نقوم بمحاولة مبادلته برحيم سترلينج أو أي لاعب مميّز آخر لدينا".

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