الأمن يكشف حقيقة تعدى شخص على مقابر بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر عدد من المواطنين بمركز شرطة طامية بالفيوم من تعدى أحد الأشخاص على مقابرهم فى محاولة للإستيلاء عليها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلاف بين المذكورين وبين المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالبدء فى أعمال الحفر والبناء بقطعة أرض ملكه "صادر لها ترخيص بالبناء" مجاورة لسور مقابرهم، وبسؤال الشاكين أقروا بتنازلهم عن شكواهم عقب تأكدهم من صحة المستندات التى يحوزها مالك الأرض المشار إليها وتصالحهم معه وقاموا بحذف المنشور.